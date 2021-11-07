Линда Баккман, эксперт в области диетологии из Швеции, в рамках беседы с журналистами информагентства Svenska Dagbladet, поведала о пользе от употребления сладостей в умеренном количестве.

Согласно ее словам, исследователями был проведен масштабный опыт, в ходе которого испытуемые были разделены на 3 большие команды. Их участники употребляли сладкую пищу в разных количествах. В результате эксперты определили, что испытуемые, которые едят сладкое 1-3 раза в месяц, имеют большую продолжительность жизни.

Причиной обнаруженного явления оказался уникальный состав сладостей. К примеру, горький шоколад включает в себя антиоксиданты и флавоноиды, которые снижают вероятность возникновения сердечно-сосудистых болезней и диабета. Но следует внимательно следить за количеством употребляемых десертов, иначе можно слишком быстро набрать лишние килограммы.