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Американское издание Scientific Reports провело опрос, по результатам которого составило портрет типичного жителя США, выступающего против иммунизации от коронавируса.

Авторы рассказали, что подавляющее большинство респондентов (82 процента) не отрицают, что Covid-19 – это опасная смертельная болезнь. Однако 15 процентов заявляют, что вакцина не защищает от заражения. Больше всего респондентов не хотят делать прививки из-за сомнений в безопасности предлагаемых препаратов для организма, а также из-за боязни побочных эффектов.

Типичный американец-антипрививочник, по словам журналистов – это офисный работник с низкими доходами, который еще не переболел коронавирусной инфекцией и придерживается консервативных взглядов в политике. Пол, возраст и образование не оказали никакого влияния на результаты опроса.

Всего в нем приняло участие 6037 граждан Соединенных Штатов, причем более 60 процентов – это жители крупных мегаполисов.

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