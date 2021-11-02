Польское издание Myśl Polska заявляет, что Польша практически не скрывает проведения агрессивной антироссийской риторики.

Согласно заявлению издания, в стране намереваются увеличить силы польской армии для противостояния «агрессору», под которым подразумевается Россия. Об этом рассказал вице-премьер Ярослав Качиньский, представляя «Закон об обороне отечества». Предполагается увеличить армию до 250 тысяч человек. Сделать это планируется за счёт добровольцев, которым, по словам издания, придётся служить не один год. За свою службу они будут получать около 1,5 тысячи долларов.

По мнению Качиньского, армию нужно увеличивать ещё больше. Кроме того, он отметил, что не верит в гарантии НАТО. Как заявляет Myśl Polska, на сферу обороны, согласно требованиям США, придётся выделить не менее 2% ВВП.

Недавно стало известно, что Польша отправила в США своих танкистов. Они должны будут пройти обучение по использованию танков M1A2 Abrams.