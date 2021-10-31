Представители польского оборонного ведомства отметили, что в США была отправлена первая команда танкистов, которая должна будет обучиться использованию танков M1A2 Abrams.

Отмечается, что Варшава не планирует отменять сделку по приобретению новейших американских боевых машин модификации SEPv3, поэтому она начала отправлять в США своих военных для прохождения учебных курсов по эксплуатации новой бронетехники. Неизвестно, как много польских танкистов было отправлено. Указывается лишь, что они будут обучаться на военном полигоне в Айдахо.

Польских военных планируется сделать инструкторами, которые в будущем смогут обучать других танкистов у себя на родине. Им предстоит подготовить экипажи для четверти тысячи M1A2 Abrams. Именно такое количество боевых машин собирается приобрести Польша. Однако многие эксперты считают данную сделку бесполезной тратой средств, так как у польской армии уже есть немецкие «Леопарды» и советские Т-72М1/РТ-91.