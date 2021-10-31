читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители польского оборонного ведомства отметили, что в США была отправлена первая команда танкистов, которая должна будет обучиться использованию танков M1A2 Abrams.

Отмечается, что Варшава не планирует отменять сделку по приобретению новейших американских боевых машин модификации SEPv3, поэтому она начала отправлять в США своих военных для прохождения учебных курсов по эксплуатации новой бронетехники. Неизвестно, как много польских танкистов было отправлено. Указывается лишь, что они будут обучаться на военном полигоне в Айдахо.

Польских военных планируется сделать инструкторами, которые в будущем смогут обучать других танкистов у себя на родине. Им предстоит подготовить экипажи для четверти тысячи M1A2 Abrams. Именно такое количество боевых машин собирается приобрести Польша. Однако многие эксперты считают данную сделку бесполезной тратой средств, так как у польской армии уже есть немецкие «Леопарды» и советские Т-72М1/РТ-91.

Вам может понравиться

Бывший главком НАТО Ставридис назвал Путина умным тактиком с большим аппетитом к риску

В информагентстве Bloomberg, сославшись на Джеймса Ставридиса, бывшего главнокомандующего Североатлантического альянса, отметили, что Владимир Путин, лидер РФ, представляет собой умного тактика. Согласно словам адмирала американского ВМФ в отставке, НАТО сейчас

Military.com: Япония стала снова обладать авианосцем

Когда глава Пентагона по делам ВМС США Карлос Дель Торо вернулся из поездки в Японию, он опубликовал твит о своем посещении корабля «Идзумо», впервые и прямо назвав его авианосцем. Как

Эксперт Юшков заявил, что Европа не заметит прекращения транзита газа через Украину

Игорь Юшков, специалист в области энергетического рынка, считает, что в Евросоюзе даже не заметят, если поставки газа через Украину полностью прекратятся. Согласно его словам, ФРГ дала обещание украинским властям, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 октября – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C | Подольск: погода, 31 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C |