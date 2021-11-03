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Ветеран НАТО Ставрос Атамазоглу в своей публикации в издании «1945» дал оценку готовности к ядерной войне России и Соединенных Штатов. Он отметил, что именно эти государства способны вызвать атомный апокалипсис, обмениваясь ударами друг с другом.

По словам эксперта, в распоряжении России сейчас имеется 6300 ракет, причем Москва внимательно отслеживает их состояние и проводит перевооружение и модернизацию. У США 5800 боеголовок. Еще 2400 единиц приходится на другие страны – Китай, Францию, Великобританию, Северную Корею, Пакистан, Индию и Израиль.

Кроме того, Россия и Соединенные Штаты большое количество ракет используют на подводных лодках, поэтому их готовность к ядерной войне находится на самом высоком уровне. Остальные государства смогут наносить удары по противникам, однако произойдет это не раньше, чем РФ и США обменяются своими атаками.

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