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Российские истребители не дали американскому самолету P8 Poseidon провести разведку у берегов Сирии. Они поднялись на перехват и вынудили воздушную машину покинуть район военно-морской базы РФ в Тартусе.

Портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщил, что разведывательный самолет пролетел около 2 тысяч километров, чтобы выполнить свою миссию. Непосредственно перед сирийским побережьем он снизил высоту до 2 000 метров. Однако его все равно обнаружили и буквально через 13 минут выпроводили подальше от баз России.

Авторы предполагают, что такая активность самолета-разведчика связана с информацией о переброске Россией в Сирию дополнительных истребителей и бомбардировщиков. Вполне вероятно, что США хотели выведать, зачем РФ усиливает свою авиацию в регионе.

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