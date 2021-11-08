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Ростислав Ищенко, эксперт в области политики, отметил, что РФ сможет разрушить Украину с помощью «пачки документов», в которых зафиксированы все преступления украинских силовиков.

Согласно его словам, вооруженные силы Украины регулярно нарушают международные законы и правила в Донбассе. К примеру, недавно они захватили населенный пункт Старомарьевка, располагающийся в «серой области», и задержали 37 граждан РФ. Все подобные нарушения фиксируются, а Следственный Комитет заводит соответствующие уголовные дела.

Вся эта информация документируется, поэтому в случае начала войны и появления протестов со стороны украинских властей им покажут «пачку высотой в метр», в которой указаны все провокации со стороны Киева. При этой аналогичных данных в отношении РФ нет. Ищенко добавил, что война между странами рано или поздно произойдет.

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