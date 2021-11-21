Польша может ввести войска в Беларусь для создания своеобразной «буферной зоны», считает политолог Ростислав Ищенко. Он пояснил, что международное право допускает такую возможность, если государство, с территории которого имеется угроза для сопредельной страны, не в состоянии ее устранить.

Ищенко также отметил, что Польша не пойдет на Минск, а просто создаст якобы зону безопасности на приграничных территориях Белоруссии. В этом случае Россия может и не вмешиваться в конфликт. А вот если Минск начнет сопротивление и между сторонами начнутся боевые действия, Москва будет просто вынуждена ввязаться в них, что приведет к войне между РФ и НАТО.

Альянс обязательно вступит в конфликт, так как Польша является его союзником. И Литва тоже. Поэтому НАТО сделает все возможное для их защиты. Вполне вероятно, что после нескольких перестрелок стороны все же возьмутся за ум и мирно решат проблему с мигрантами. Это будет лучший вариант, так как в противном случае появляются риски начала большой войны.