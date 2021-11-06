Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Судно с опытовой системой гидроакустической разведки HOS Red Rock в субботу вошло в Средиземное море. Оно предназначено для обнаружения подводных лодок потенциального противника и работает по контракту с Минобороны США, стоимость которого составляет 40 миллионов долларов.

На корабле установлена уникальная система SURTASS-E, которая проводит гидроакустическую разведку и теоретически может обнаружить любую субмарину в зоне действия оборудования.

Судно уже проводило несколько операций в проливе Ла-Манш в непосредственной близости от Англии, а также рядом с восточным побережьем Соединенных Штатов у Бермуд.

Кроме того, операции судна зафиксированы между Исландией, Великобританией и Гренландией, где проходит так называемая линия противолодочной обороны Североатлантического альянса. Там располагается звуковая гидроакустическая система SOSUS, отслеживающая перемещение подлодок.

Вам может понравиться

Пенсионер умер в аппарате МРТ в онкодиспансере Смоленска

В онкологическом диспансере города Смоленск во время прохождения осмотра в устройстве магнитно-резонансной томографии умер пожилой мужчина. Согласно имеющимся сведениям, данный инцидент произошел еще на прошлой неделе, 26 октября. Журналисты отмечают,

Боевики на севере Сирии стали удобной мишенью для “Искандеров” и “Калибров”

Террористы запрещенной в РФ организации «Ахрар аш-Шаркыя» разместили видеозапись с места базирования в северной части Сирии у города Телль-Абъяд. На ролике хорошо видно, что около 1000 бойцов готовятся к наступлению

Максима Галкина уличили в унижении украинского языка

Своей «позорной переделкой» стихотворения Тараса Шевченко Максим Галкин оскорбил украинский язык, заявили журналисты киевского издания «Обозреватель», вспомнив одно из выступлений российского эстрадного исполнителя. Они рассказали, что в выпуске онлайн-шоу “Музыкалити”
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 6 ноября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 6 ноября – пасмурно, до 13 °C | Подольск: погода, 6 ноября – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 6 ноября – переменная облачность, до 17 °C |