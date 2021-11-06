Судно с опытовой системой гидроакустической разведки HOS Red Rock в субботу вошло в Средиземное море. Оно предназначено для обнаружения подводных лодок потенциального противника и работает по контракту с Минобороны США, стоимость которого составляет 40 миллионов долларов.

На корабле установлена уникальная система SURTASS-E, которая проводит гидроакустическую разведку и теоретически может обнаружить любую субмарину в зоне действия оборудования.

Судно уже проводило несколько операций в проливе Ла-Манш в непосредственной близости от Англии, а также рядом с восточным побережьем Соединенных Штатов у Бермуд.

Кроме того, операции судна зафиксированы между Исландией, Великобританией и Гренландией, где проходит так называемая линия противолодочной обороны Североатлантического альянса. Там располагается звуковая гидроакустическая система SOSUS, отслеживающая перемещение подлодок.