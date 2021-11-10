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НАТО втягивает в свой «антироссийский поход» мирные страны, которые не обладают внушительным оборонным потенциалом, тем самым нанося им серьезный вред, пишет издание InfoBrics. Автор публикации Лукас Лейрос из Бразилии пояснил, что речь идет об Испании и Португалии.

Обе страны неоднократно заявляли о своей нейтральной позиции, но сейчас Североатлантическому альянсу нужны новые силы для антироссийской истерии. При этом он даже не думает, что подставляет Мадрид и Лиссабон. Отсутствие крупных оружейных арсеналов и чисто формальная армия вряд ли смогут защитить их в случае начала боевых действий. НАТО также не поторопится на помощь, так как Великобритания, США, Германия будут озабочены интересами собственной безопасности.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечает, что в такой ситуации судьба Португалии и Испании, присоединившихся к антироссийской политике НАТО, будет весьма незавидной.

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