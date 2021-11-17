Киев хватается за каждый малейший шанс навредить России. Ради достижения этой цели он готов разрешить Европе и ЕС что угодно. Даже разместить свои базы на украинской территории, отмечает военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, ненависть в отношении России умело раздувается и поддерживается Западом. Так, ЕС уже заявил, что намерен разместить на Украине свою военно-тренировочную базу. Эту идею уже поддержала Швеция, поэтому решение вскоре будет принято.

При этом главный зачинщик всей этой антироссийской кампании находится за океаном. Соединенные Штаты дергают за ниточки НАТО, который делает бездоказательные заявления об активности российских войск у границ Украины. Это одновременно и стремление запугать международную общественность, и подготовка Киева к полномасштабной войне с РФ.