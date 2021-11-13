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Вахтанг Кикабидзе, исполнитель и актер из Грузии, в рамках передачи на YouTube отметил, что артистам из Украины следует перестать выступать на российских мероприятиях.

У грузинского певца спросили, могут ли украинские деятели культуры проводить шоу в РФ. Он ответил, что они не должны этого делать, – им следует требовать у своих властей создания в стране таких условий, при которых у них бы всегда оставалась работа. Кикабидзе отметил, что не посещает Россию и старается не говорить с теми, кто ездит в нее.

Согласно словам музыканта, он решил отказаться от поездок в российские города летом 2008 года после окончания вооруженного конфликта в Южной Осетии. Исполнитель сообщил, что с уважением относится к народу России, однако больше не может носить орден Дружбы народов, врученный ему российским президентом.

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