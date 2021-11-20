Очередное совместное воздушное патрулирование бомбардировщиков КНР и России состоялось 19 ноября и было призвано обеспечить стратегическую стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне провокаций Запада. Об этом сообщает официальное китайское издание «Хуаньцю шибао» (Global Times). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Китайские и российские военно-воздушные силы провели совместное стратегическое воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе в минувшую пятницу. Таким образом, все три основных вида вооруженных сил (военно-морской флот, армия и военно-воздушные силы) Китая и России осуществили стратегическое сотрудничество в 2021 году, отмеченном ростом региональной нестабильности.

Минобороны Китая заявило, что Китай направил два самолета H-6K в совместное соединение с двумя российскими самолетами Ту-95MC над Японским и Восточно-Китайским морями. В ходе патрулирования самолеты строго соблюдали нормы международного права и не заходили в воздушное пространство других стран, сообщили в ведомстве.

По данным министерства, это третье совместное стратегическое воздушное патрулирование китайских и российских вооруженных сил, направленное на дальнейшее развитие всестороннего стратегического партнерства Китая и России в новую эпоху, повышение уровня стратегической координации и совместных оперативных возможностей. Операция является частью годового плана сотрудничества между военными КНР и России и не нацелена на какую-либо третью сторону.

Такого рода совместное стратегическое воздушное патрулирование для Китая и России стало нормой. По мере углубления политических и военных контактов и взаимного доверия между двумя странами в будущем будет проводиться все больше совместных учений и стратегических патрулей, отметил для Global Times военный эксперт Сун Чжунпин. Он также сказал, что Китай и Россия, вероятно, нормализуют эти механизмы и даже могут организовать совместное воздушно-морское патрулирование.

Эксперты КНР заявили, что помимо защиты национальных интересов и регионального мира и стабильности, совместное стратегическое воздушное патрулирование также является практической мерой, призванной предупредить страны региона, участвующие в таких блоках, как AUKUS и QUAD, не создавать проблем. Китай и Россия разделяют общие позиции по основным вопросам и общие средства их решения.

Помимо трех стратегических воздушных патрулей, Китай и Россия завершили свое первое совместное морское патрулирование в октябре и совместные армейские учения в автономном районе Нинся-Хуэй на северо-западе Китая в августе. По мнению экспертов, укрепление всестороннего сотрудничества между вооруженными силами Китая и России способствует поддержанию мира в регионе и может сдерживать некоторых нарушителей спокойствия.