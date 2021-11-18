Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ситуация с COVID-19 в США зимой может стать хуже. Об этом он сообщил в интервью телеканалу АВС.

Фаучи отметил, что дельта-штамм COVID-19 обладает более высокой активностью в сравнении с другими штаммами. Это приведёт к тому, что вирус будет распространяться быстрее. В зимние месяцы иммунитет населения также будет ослаблен.

Кроме того, в США зимой отмечаются День благодарения и Рождество. Это семейные праздники, во время которых американцы отправляются в другие штаты ради встречи с семьёй. Подобные перемещения приведут к ещё более быстрому распространению коронавируса.

Самыми уязвимыми категориями населения Фаучи назвал граждан, которые до сих пор не поставили вакцину от коронавируса.

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