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В России собираются разработать новые маски для защиты от коронавирусной инфекции.

Как сообщается, существующие маски довольно ненадёжны и они плохо прилегают к лицу. Респираторы же мешают людям нормально дышать, кроме того, они не защищают окружающих, так как клапаны в них не производят фильтрацию влаги и тепла. Общей проблемой для респираторов и масок является фильтрующий материал, так как он пропускает крохотные частицы вируса.

Сейчас учёные думают над созданием нановолокна, которое будет иметь пористую структуру. Это позволит замедлить скорость воздушного потока и вероятность захвата частиц вируса будет выше.

Кроме того, учёные предлагают печатать маски и респираторы на 3D-принтерах на основании сканов лиц будущего владельца. Это позволит сделать маску более удобной для каждого человека.

Недавно специалисты рассказали о возможности развития “хронического коронавируса”. Как было отмечено, такого заболевания не существует, но иногда человек может болеть коронавирусом очень продолжительное время.

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