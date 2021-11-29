Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал, как можно защититься от нового штамма коронавируса омикрон.

Согласно его заявлению, спасёт от омикрона только вакцинация. Так, тем, кто ещё прививку не поставил, следует как можно скорее это сделать. Тем же, кто уже вакцинировался, расслабляться не стоит – им нужно поставить ещё одну, бустерную дозу вакцины. По словам Фаучи, когда человек получает бустерную дозу вакцины, его уровень защиты резко увеличивается.

Ставить бустерную прививку, как отметил специалист, следует в том случае, если прошло шесть месяцев с момента вакцинации препаратами Pfizer или Moderna. Если человек прививался вакциной Johnson&Johnson, то ставить бустерную дозу следует уже через два месяца.

Недавно врач Александр Соловьев рассказал об опасности штамма омикрон. Он призвал россиян запасаться респираторами.