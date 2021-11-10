Украинские Вооруженные силы должны быть готовы к «российской агрессии», заявил в своей речи Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он пояснил, что армии сейчас тяжело, но надо держаться.

По словам Залужного, ВС страны точно так же, как и народ, находятся в сложной ситуации. Армия несет потери на востоке Украины, однако ей необходимо постоянно прикладывать физические и моральные усилия, находить в себе смелость противостоять возможной «российской агрессии».

Москва, по мнению главкома, проводит психологическую операцию против Украины, стремясь дискредитировать киевскую власть и ВСУ. Однако армия продолжает сопротивляться этому, преодолевать козни РФ и развивается в цивилизованном направлении.

Напомним, что киевские власти регулярно заявляют, что они «воюют с Россией» на Донбассе. Одновременно с этим они постоянно ждут «нападения РФ» и готовятся к его отражению. Москва же неоднократно заявляла, что воевать с Украиной или кем-либо еще не намерена и будет лишь отвечать на прямую агрессию в свой адрес.