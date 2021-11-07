читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сергей Скуратов, руководитель «Уральских авиалиний», отметил, что пассажирский авилайнер, приземлившийся на кукурузном поле два года назад, оказался «никому не нужен».

На сегодняшний день самолет все еще не утилизирован. Глава авиаперевозчика отметил, что до сих пор не готов отчет, касающийся расследования произошедшего инцидента. Нужно также дождаться разрешения от Следкома на утилизацию воздушного судна. Сейчас оно стоит на спецплощадке, расположенной в аэропорту Жуковский.

Указывается, что специалистами Межгосударственного авиакомитета уже подготовлен документ, основанный на результатах расследования происшествия. Было обнаружено большое число птиц в двигателях самолета. Все эти моменты были задокументированы. Скуратов добавил, что ранее у него прошла встреча с экипажем данного рейса – все работники компании продолжают трудиться.

Вам может понравиться

Минобороны Польши: белорусские военные привели толпу беженцев и угрожали открыть огонь

Представители польского военного ведомства обвинили Белоруссию в попытке провести через польско-белорусскую границу большую группу нелегалов и угрозах открыть огонь. На новостном сайте ИАНЕД отметили, что белорусские военные проявили агрессию в

Shephard News: Польша готовит значительное усиление своей армии, нервно глядя на Россию

Предлагаемое новое оборонное законодательство позволит Польше более чем вдвое увеличить численность своей армии, поскольку страна стремится в короткие сроки усилить свой потенциал сдерживания против «имперских амбиций России». Об этом сообщает

Defence24: Россия делает ставку на лазерное наведение для артиллерии по урокам Сирии

В ходе операций российских войск в Сирии боеприпасы высокоточной артиллерии стали одним из самых эффективных средств борьбы с боевиками-повстанцами, и теперь это вооружение все чаще используются армией России. Об этом
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 4 °C | город Мытищи: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 ноября – ясно, до 3 °C | Королев: погода, 7 ноября – переменная облачность, до 12 °C | Подольск: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Армавир: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 14 °C |