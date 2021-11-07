Сергей Скуратов, руководитель «Уральских авиалиний», отметил, что пассажирский авилайнер, приземлившийся на кукурузном поле два года назад, оказался «никому не нужен».

На сегодняшний день самолет все еще не утилизирован. Глава авиаперевозчика отметил, что до сих пор не готов отчет, касающийся расследования произошедшего инцидента. Нужно также дождаться разрешения от Следкома на утилизацию воздушного судна. Сейчас оно стоит на спецплощадке, расположенной в аэропорту Жуковский.

Указывается, что специалистами Межгосударственного авиакомитета уже подготовлен документ, основанный на результатах расследования происшествия. Было обнаружено большое число птиц в двигателях самолета. Все эти моменты были задокументированы. Скуратов добавил, что ранее у него прошла встреча с экипажем данного рейса – все работники компании продолжают трудиться.