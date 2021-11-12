Если Киев попытается пойти по пути президента Азербайджана Ильхама Алиева, начнет наступление и задействует беспилотники «Байрактар» для регулярных обстрелов Донбасса, Россия будет вынуждена нанести ответный удар, уверен глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Он пояснил, что пока отсутствуют какие-либо предпосылки для военного вторжения на Украину, но все же назвал два вполне возможных сценария, которые будут задействованы в ответ на агрессию Киева.

Первый из них – это ввод войска на Донбасс для защиты местных жителей с последующим захватом всей территории страны. Второй сценарий – полный распад Украины, после которого Москва будет собирать лишь регионы, близкие к культурному пространству РФ.

Кортунов уточнил, что это лишь гипотетические сценарии, которые могут быть задействованы только в случае агрессивных действий Киева на Донбассе.