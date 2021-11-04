Летный час новейшего российского истребителя Су-75 обойдется в семь раз дешевле, чем у американского самолета F-35. При этом по своим характеристикам Checkmate ни в чем не уступит широко разрекламированному конкуренту, рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов в беседе с информационным агентством «РИА Новости».

Он пояснил, что такая разница делает Су-75 гораздо экономичнее американского истребителя пятого поколения F-35.

Среди других достоинств однодвигательного самолета Checkmate Чемезов назвал также современный радар с активной фазированной решеткой и использование в производстве технологии стелс, которая делает истребитель малозаметным для средств противовоздушной обороны противника.

Напомним, что в ближайшее время Россия представит однодвигательный истребитель на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.