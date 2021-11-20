читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ван И, руководитель внешнеполитического ведомства КНР, отметил, что США следует не допускать ухудшения отношений с Китаем, поддерживая сепаратистские настроения Тайваня, так как это отрицательно скажется на международной обстановке.

Согласно его словам, Пекин надеется, что Вашингтон сдержит свое слово, и не будет устраивать еще одну холодную войну. Для этого ему нужно перестать эскалировать напряжение в отношениях, отказавшись от реализации идеи независимого Тайваня. Глава китайского МИДа добавил, что от этого будет зависеть развитие всего мира.

По мнению Ван И, необходимо перестать проводить политику протекционизма при глобализации, так как она лишь вредит международной торговле и идет вразрез общемировым тенденциям. Он добавил, что возможный конфликт нанесет ущерб как Китаю, так и США. Кроме того, он приведет к большим трудностям для всех остальных государств.

Вам может понравиться

NI: США и НАТО не знают, чего ждать от нового российского ЗРК С-550

В The National Interest отметили, что Североатлантическому альянсу и Соединенным Штатам не известны возможности разрабатываемой в РФ ЗРК С-550, поэтому они не знают, как реагировать на него. Авторы материала отмечают,

Чехия вводит ограничения для невакцинированных и не болевших коронавирусом

Андрей Бабиш, глава правительства Чехии, в рамках недавнего телеэфира заявил, что в стране вводятся ограничения для жителей, которые не привились или не переболели SARS-CoV-2. Согласно его словам, начиная с 22

Читателей Daily Mail рассмешила статья о «погоне» РФ за рухнувшим в море истребителем F-35

Британские пользователи высмеяли материал на портале Daily Mail о том, что ВМС Британии занимались «поисками» рухнувшего в средиземноморской акватории F-35 «наперегонки с Россией». В британском оборонном ведомстве ранее сообщили, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 ноября – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 20 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 ноября – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 ноября – переменная облачность, до -2 °C | Королев: погода, 20 ноября – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 20 ноября – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 20 ноября – пасмурно, до 8 °C |