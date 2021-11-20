Ван И, руководитель внешнеполитического ведомства КНР, отметил, что США следует не допускать ухудшения отношений с Китаем, поддерживая сепаратистские настроения Тайваня, так как это отрицательно скажется на международной обстановке.

Согласно его словам, Пекин надеется, что Вашингтон сдержит свое слово, и не будет устраивать еще одну холодную войну. Для этого ему нужно перестать эскалировать напряжение в отношениях, отказавшись от реализации идеи независимого Тайваня. Глава китайского МИДа добавил, что от этого будет зависеть развитие всего мира.

По мнению Ван И, необходимо перестать проводить политику протекционизма при глобализации, так как она лишь вредит международной торговле и идет вразрез общемировым тенденциям. Он добавил, что возможный конфликт нанесет ущерб как Китаю, так и США. Кроме того, он приведет к большим трудностям для всех остальных государств.