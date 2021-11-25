Ван И, руководитель китайского внешнеполитического ведомства, в ходе разговора с главой МИД Ирана Хосейном Абдоллахианом заявил, что Китай может объединиться с Ираном для противостояния «международной травле».

Согласно его словам, китайские власти согласны на сотрудничество с Тегераном для борьбы с односторонней политикой, направленной на травлю и вмешательство во внутренние дела других государств. Он сообщил, что Пекин продолжит заниматься защитой международного беспристрастного суда и мировой справедливости.

Китайский министр отметил, что в КНР высоко ценят тот факт, что Иран поддержал ее инициативу по развитию мира, выдвинутую Си Цзиньпином, китайским лидером. Пекин готов начать работу с Тегераном по реализации проекта, направленного на всестороннее сотрудничество. Ван И добавил, что Китай не планирует насаживать свою систему развития другим странам, однако надеется, что сможет стать примером для них.