Директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для тех пациентов, которые болеют коронавирусом в тяжёлой форме, необходимые лекарства вводятся инъекционно. Его слова передаёт издание РИА Новости.

Как отметил Гинцбург, пока что нет окончательного понимания насчёт того, в какой форме давать лекарства пациентам с коронавирусом. Но, как правило, пациентам, у которых COVID-19 протекает в тяжёлой форме, вводят инъекции с лекарством или ставят капельницы. Если же пациент болеет в лёгкой или средней форме, то он получает таблетки.

Специалист также отметил, что этот вопрос также зависит от усвоения пациентом препарата, но это, по его словам, уже более тонкий момент.

Недавно специалисты из Швеции предупредили, что вакцины от коронавируса способны понизить иммунитет человека. Как сообщается, спайковый белок в вирусе может значительно затормозить регенерацию ДНК.