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Группа микробиологов из Швеции при попытке выяснить причину возникновения тяжелой формы COVID-19 обнаружила, что вакцина от данного заболевания может ослабить человеческий иммунитет.

Согласно их словам, содержащийся в коронавирусной инфекции спайковый белок может значительно затормозить регенерацию ДНК. При этом он присутствует не только в SARS-CoV-2, но и в препаратах, предназначенных для борьбы с ним. По этой причине вакцина способна отрицательно повлиять на восстановление организма.

В соответствующем исследовании рассказано о возможном молекулярном механизме, при осуществлении которого указанный белок может помешать работе адаптивной иммунной системы. В нем также рассказывается о побочных эффектах, которые могут возникнуть при использовании вакцин. Эксперты отметили, что избежать их можно путем применения RBD прививок.

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  • Анна
  • 11.11.2021
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