Россия перехватила у Соединенных Штатов бразды правления над миром и больше не отдаст их никогда, уверен хорватский политолог Зоран Метер. В своей публикации в издании Geopolitika он пояснил, что произошло это по вине США, допустивших во времена холодной войны три роковые ошибки.

Главная из них, по мнению эксперта – это знаменитое «расширение НАТО на восток», которое выполнялось со скрипом, но сопровождалось многочисленными обещаниями. Именно оно вынудило Россию фактически восстать из пепла, пытаясь оказывать сопротивление действиям Вашингтона.

Благодаря этому, уверен Метер, Россия сейчас превратилась в великое государство, которое продолжает противодействовать наглым Соединенным Штатам. Вашингтон же живет в собственной параллельной реальности, в которой он по-прежнему «воюет с Россией» и возвращает себе мировое господство.

Сейчас США остается делать то, что они собственно и делают – работать с противниками России. Именно поэтому они якобы помогают Украине, не обходят стороной Японию, поддерживают Тайвань, который может создать проблему Китаю, ставшему союзником РФ.

Несмотря на это, пьедестал почета уже перешел к России и именно она будет строить новый мировой порядок. С ней считались раньше, хоть и со скрежетом в зубах, и будут считаться всегда. А у США больше нет шансов вернуться на мировой трон, так как они упустили этот шанс еще в прошлом столетии.