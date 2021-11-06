Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия перехватила у Соединенных Штатов бразды правления над миром и больше не отдаст их никогда, уверен хорватский политолог Зоран Метер. В своей публикации в издании Geopolitika он пояснил, что произошло это по вине США, допустивших во времена холодной войны три роковые ошибки.

Главная из них, по мнению эксперта – это знаменитое «расширение НАТО на восток», которое выполнялось со скрипом, но сопровождалось многочисленными обещаниями. Именно оно вынудило Россию фактически восстать из пепла, пытаясь оказывать сопротивление действиям Вашингтона.

Благодаря этому, уверен Метер, Россия сейчас превратилась в великое государство, которое продолжает противодействовать наглым Соединенным Штатам. Вашингтон же живет в собственной параллельной реальности, в которой он по-прежнему «воюет с Россией» и возвращает себе мировое господство.

Сейчас США остается делать то, что они собственно и делают – работать с противниками России. Именно поэтому они якобы помогают Украине, не обходят стороной Японию, поддерживают Тайвань, который может создать проблему Китаю, ставшему союзником РФ.

Несмотря на это, пьедестал почета уже перешел к России и именно она будет строить новый мировой порядок. С ней считались раньше, хоть и со скрежетом в зубах, и будут считаться всегда. А у США больше нет шансов вернуться на мировой трон, так как они упустили этот шанс еще в прошлом столетии.

Вам может понравиться

Крупные батальоны ВСУ попали в ловушку ДНР неподалеку от Горловки

Продвижение украинских войск к Горловке завершилось попаданием в ловушку самопровозглашенной ДНР, сообщил портал Avia.Pro. Авторы пояснили, что крупное подразделение ВСУ оказалось под массированным огнем артиллерии. Ссылаясь на очевидцев из числа

Захарова назвала шокирующими материалы, демонстрирующие избиение мигрантов на границах Евросоюза

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент с избиением мигрантов на границе Хорватии. В своём Telegram-канале Захарова сообщила о произошедшем инциденте. Согласно её словам, в СМИ Германии не так
  • Анна
  • 06.11.2021
  • читать 1 минуту

ВСУ развернули РСЗО “Град” у поселка Гранитное для ударов по Тельманово

В окрестностях поселка Гранитное, который находится под контролем ВСУ, развернуты минимум четыре реактивные системы залпового огня «Град», пишет портал Avia.Pro. Авторы публикации уверены, что Киев собирается использовать их для ударов
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 6 ноября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 6 ноября – пасмурно, до 13 °C | Подольск: погода, 6 ноября – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 6 ноября – переменная облачность, до 17 °C |