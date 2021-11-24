Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал газете «Фигаро» о своих опасениях и страхах. Особенное беспокойство министра вызвала Россия, которую он назвал «невыносимой». Кроме того, Ле Дриан поделился переживаниями по поводу присутствия российских войск на российской же территории неподалеку от границы с Украиной.

Отдельно Ле Дриан остановился на сотрудничестве РФ и Мали. В этой африканской стране работают российские инструкторы из состава «ЧВК Вагнера». Россияне прибыли туда после того, как французская политика в регионе потерпела крах: в течение нескольких лет террористические группировки с севера страны продвинулись глубоко на юг, а французские войска, которые должны были хранить мир в регионе, не только не добились успеха, но и оказались уличены в закулисных переговорах с боевиками. Правительство Мали даже обвинило Францию в прямой поддержке террористов ради контроля над политикой государства. Мали на этом фоне договорилась о сотрудничестве с россиянами, что было воспринято самими малийцами с восторгом. А вот во Франции договор между русскими и малийцами вызвал бессильный гнев.

Нужно отметить, что французские читатели совершенно не прониклись проблемами Ле Дриана. Министр вызвал раздражение своей некомпетентностью и неспособностью вести успешную, честную и понятную людям политику. Общее настроение выразил один из комментаторов:

Всегда одна и та же злобная бессмысленная болтовня в адрес русских.

Другой читатель назвал излияния Ле Дриана бредом и отметил, что клеймить авторитаризм Кремля при таком президенте как Эммануэль Макрон – глупость и лицемерие.

Еще один читатель «Фигаро» отметил, что проблема кроется в некомпетентности самого Ле Дриана и президента Макрона:

Мы идем от поражения к поражению. Мали, Европа… Он на самом деле объясняет, что мы вне игры.

Замечания Ле Дриана по поводу российских войск у украинской границы вызвали море сарказма: «Россияне возле украинской границы… Боже мой, да у этих стран 1000 км общих границ!»

Больше всего французов раздражает желание Ле Дриана свалить ответственность за провалы Франции на всех вокруг кроме самого французского правительства.

Почему-то нам каждый раз говорят об упадке Франции из-за проблем с администрацией Байдена, Великобританией, Турцией, Россией, даже Алжиром! Нас хотят запугать? – задается вопросом анонимный читатель.

Некомпетентность нынешнего правительства Франции очевидна для всех, включая самих французов. Елисейский дворец на мировой арене сам загнал себя в угол, и это отлично видят избиратели, раздражение которых прорывается все чаще.