читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Североатлантический альянс может сколько угодно планировать военно-морские операции вокруг РФ. Чтобы моментально сорвать все его планы, России достаточно задействовать свой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», в панике пишут военные эксперты французского портала Atlantico.

Они поясняют, что главной особенностью этой системы является невероятная дальность действия – 3 тысячи километров. На этой дистанции комплекс способен вывести из строя навигационные системы, а также заблокировать сотовую, спутниковую и радиосвязь.

Как бы изощренно НАТО не продумывал свои операции, без связи и навигации он останется слепым и глухим. Сейчас от этих систем зависят все боевые системы Североатлантического альянса, включая хваленые американские истребители F-35. Против «Мурманска-БН», развернутого в Калининграде, ничего не смогут сделать даже они.

Вам может понравиться

Полковник Литовкин сравнил мощь американского и российского флота

Российский флот уступает американскому по количеству авианосных кораблей, однако в остальном он вполне способен оказать достойное сопротивление ВМС США. Так, в распоряжении РФ имеются средства противовоздушной и противоракетной обороны, о

Президент РФ Путин поручил МИД сохранять состояние напряжения на Западе

Если в период расширения Североатлантического альянса Запад полностью игнорировал заявления России, то сейчас он начинает к ним прислушиваться. Мало того, в НАТО возникло «известное напряжение», которое нужно сохранять в ближайшем

Sina: Главный стратегический козырь России обладает феноменальными возможностями

На случай вооруженного противостояния с НАТО у России имеется весомый козырь в виде стратегического бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь». Этот самолет выделяется сразу несколькими особенностями, делающими его грозной силой в столкновении
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 ноября – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 21 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 ноября – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Подольск: погода, 21 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 21 ноября – небольшой дождь, до 9 °C |