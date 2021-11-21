Североатлантический альянс может сколько угодно планировать военно-морские операции вокруг РФ. Чтобы моментально сорвать все его планы, России достаточно задействовать свой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», в панике пишут военные эксперты французского портала Atlantico.

Они поясняют, что главной особенностью этой системы является невероятная дальность действия – 3 тысячи километров. На этой дистанции комплекс способен вывести из строя навигационные системы, а также заблокировать сотовую, спутниковую и радиосвязь.

Как бы изощренно НАТО не продумывал свои операции, без связи и навигации он останется слепым и глухим. Сейчас от этих систем зависят все боевые системы Североатлантического альянса, включая хваленые американские истребители F-35. Против «Мурманска-БН», развернутого в Калининграде, ничего не смогут сделать даже они.