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Как сообщает африканское издание Njoni Sango, власти Франции пытаются вернуть влияние в Африке за счет приведения к власти марионеточных правительств. Париж планирует очередную попытку государственного переворота в Центральноафриканской Республике, для чего привлекается глава переходного правительства Чада Махамат Деби.

На территории Чада скрываются главари группировок «Коалиции патриотов за перемены», бежавшие из ЦАР после разгрома основных сил боевиков. В конце прошлого года радикалы готовили свержение законной власти в республике, но их преступным планам помешала местная армия и российские инструкторы. Россияне, которых западная пресса приписывает к «ЧВК Вагнера», занимаются профессиональной подготовкой силовых структур африканской страны.

Отсидевшись на территории Чада, уцелевшие главари бандитов при поддержке французов готовятся к очередной попытке захвата власти в ЦАР. Несмотря на укрепление бандформирований и поддержку европейского партнера, вероятность повторения сценария 2020 года крайне мала. Благодаря сотрудничеству с россиянами армия республики сейчас представляет из себя грозную силу, способную дать отпор боевикам и защитить свой народ.

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