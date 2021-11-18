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В информационном агентстве «Интерфакс» отметили, что сегодня, 18 ноября, начались масштабные маневры французских ВМС в средиземноморской и атлантической акваториях.

Речь идет о специальных военных учениях, которые завершатся 3 декабря текущего года. В них будут участвовать практически 50% от всех боевых судов французского ВМФ, в том числе имеющаяся у страны мощная АУГ, возглавляемая авианосцем «Шарлем де Голлем». Командование также задействует атомные подлодки и эсминцы с ракетными установками.

Указывается, что к данным маневрам также должны будут присоединиться наземные и воздушные силы Франции. Всего в них поучаствуют около 6 500 французских военнослужащих. Ожидается также участие ВМС Греции, Британии, Соединенных Штатов и Испании – все они отправят свои корабли.

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