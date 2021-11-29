Авторы немецкого издания Flug Revue заявили, что реклама российского истребителя Checkmate показала недостатки американских F-35.

Как отмечается, Checkmate был продемонстрирован во время авиасалона Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Истребитель на многих произвёл впечатление. Журналисты указали, что производители позиционируют его как конкурента F-35, созданного в США. Это можно понять и по промо-ролику Ростеха.

Так, в ролике Checkmate обезвреживает турецкий беспилотник Akinci, а также истребители F-16 и F-4. По словам авторов статьи, в Ростехе не удержались от того, чтобы бросить камень в создателей F-35. Так, в какой-то момент в ролике авиатехник открывает ящик, где должны находиться ракеты, но находит там только змей. На экране его планшета высвечивается сообщение о том, что требуется «продлить подписку».

По словам журналистов, это был выпад в отношении F-35. Как было указано, критики любят ссылать на то, что иностранные клиенты зависят от программного обеспечения производителя.

Ранее авторы Defence24 рассказали о недостатке Checkmate. Как было заявлено, российский истребитель на данный момент существует только в виде макета и рекламных видео.