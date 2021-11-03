Журналисты болгарского издания «Факти» со ссылкой на американский Forbes написали, что всего одного стратегического бомбардировщика B-1B Lancer было бы достаточно для уничтожения всего Балтийского флота России. Публикация вызвала интерес читателей и привлекла множество комментаторов.

Одни пользователи написали, что атака бомбардировщика на российский флот была показана в одном из блокбастеров и будет отлично, если за пределы кинематографа эта сцена не выйдет.

Другие призвали лидеров обеих стран к миру и согласию. Они написали, что пора бы уже прекратить мериться оружием. Один из читателей даже отметил, что на днях появится публикация о новейших ракетах, которые могут уничтожить все бомбардировщики США.

«Проблема США в том, что их самолеты могут взлететь и наворотить дел, но не факт, что они смогут вернуться и им будет, где приземлиться», – написал еще один комментатор.

Многие пользователи сошлись во мнении, что если бы США обладали возможностями для уничтожения флота и армии РФ, они давно бы развязали войну, а не строчили давно никому не страшные статьи.