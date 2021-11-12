Шведским властям и средствам массовой информации пора прекратить пресмыкаться перед Гретой Тунберг и прощать все ее высказывания. Такая линия поведения привела к тому, что она совсем утратила чувство реальности, уверена писательница и специалист по этике Анн Хеберляйн.

В своей публикации в издании Expressen она рассказала, что Грета начинается высказываться все более агрессивно и высокомерно. Норвежские СМИ уже отметили, что многие ее заявления представляют реальную опасность. Ведет она себя так, потому что пресса продолжает избегать критических замечаний в ее адрес.

По словам Хеберляйн, Тунберг уже выросла. Она совсем не та одинокая девочка, которая устраивала пикеты у шведского парламента вместо школьных занятий. Сейчас она известная активистка, наделенная властью. Поэтому должна нести ответственность за свои слова и действия.

Несмотря на это, власти страны и СМИ продолжают безоговорочно принимать то, что говорит Тунберг, поют ей хвалебные оды и избегают критики. Вполне вероятно, что именно это стало причиной потери Гретой чувства реальности. Сейчас она не столько борется за улучшение ситуации с климатом, сколько призывает к антидемократичным и авторитарным методам.