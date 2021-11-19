Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал об отношении Европы к недавно проведённым в России испытаниям ракеты, которая уничтожила российский спутник.

Согласно заявлению Борреля, ЕС решительно осуждает эти испытания. Он указал, что уничтожение спутника является явным актом безответственного поведения в космосе. Боррель сообщил, что от уничтоженного спутника осталось множество небольших обломков и прочего космического мусора. Всё это является риском для проведения различной деятельности в космосе, в том числе и для МКС. Риск этот, как было указано, сохранится долгое время.

Кроме того, как отметил Боррель, испытания противоречат позиции, которую выражает Россия, заявляя о своём ответственном поведении в космосе. Указывается, что испытания могут ухудшить доверие между космическими субъектами.

Авторы издания Defense One недавно заявили, что после того, как Россия уничтожила свой спутник, в США сильно забеспокоились. Сейчас в США специалисты изучают меры защиты важных орбитальных объектов.