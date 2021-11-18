Космические силы США воспринимают уничтожение Россией собственного спутника как серьезное предупреждение и экстренно изучают меры защиты своих наиболее важных орбитальных объектов. Об этом сообщает американское военное издание Defense One. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Испытание Россией противоспутникового оружия делает безотлагательными усилия Космических сил США по более надежной защите космических ресурсов Америки и заставляет Пентагон сомневаться в заявлениях России о запуске, даже когда он подвергает опасности ее собственных космонавтов на МКС.

«То, что продемонстрировала Россия, – это оружие. Если они смогут уничтожить российский спутник, они могут уничтожить и американский. Причем это сейчас может сделать не только Россия, но и Китай», – заявила в среду генерал-лейтенант Космических сил США Нина М. Арманьо на космической конференции Ascend в Лас-Вегасе.

Для Космических сил США это означает поиск способов сделать свои орбитальные активы «менее «лакомыми» и более труднодоступными», – пояснила Арманьо. Она также добавила: «Нам нужно будет усовершенствовать наши средства предупреждения о ракетном нападении – добавить уровни орбит, гибридные возможности, спутники меньшего размера и коммерческие возможности. Все это усложнит России задачу нацеливания на наши основные средства предупреждения о ракетном нападении».

Министр обороны Ллойд Остин накануне заявил журналистам, что испытание российской противоспутниковой системы и июльское испытание Китаем гиперзвуковой ракеты, которая вышла в космос и вращалась вокруг земного шара, заставили Пентагон быстро разрабатывать меры противодействия.

Остин также поставил вопрос о том, почему Россия подвергла риску своих людей на борту Международной космической станции, поскольку два российских космонавта были среди семи членов экипажа МКС, которому пришлось искать убежище от угрозы обломков.

«У них есть возможности, чтобы точно узнать, какое поле обломков они собираются создать. Поэтому мы задаемся вопросом, почему они пошли на такое», – сказал Остин.

По словам генерал-майора Лии Лаудербак, директора Космических сил по разведке и наблюдению, это, скорее всего, сигнал для Соединенных Штатов: «Вероятно, это имеет задачу сдерживания. Это продолжение их намерения ограничивать и удерживать нас от использования наших космических возможностей».

Испытания России в минувший понедельник стали четвертым случаем применения противоспутниковой системы прямого запуска для уничтожения спутника. По данным Космического командования США:

В 2007 году Китай поразил свой спутник Fenyun 1C . Около 3013 из 3679 отслеживаемых обломков все еще находятся на орбите.

В 2008 году США провели операцию Burnt Frost по уничтожению отказавшего спутника NRO. Ни один из 173 обломков не остается на орбите (Примечание discover24.ru: этот разведывательный спутник уже был неуправляемо «падающим», официально его сбитие ракетой-перехватчиком SM-3 объяснялось стремлением «избежать заражения места падения высокотоксичными остатками топлива», но были и мотивы не допустить приземления целостных элементов в неподконтрольных США районах).

В 2018 году ракета-носитель прямого восхождения Индии уничтожила Microsat-R . Один из его 168 отслеживаемых обломков остался на орбите.

15 ноября 2021 года Россия уничтожила свой «Космос-1408», в результате чего образовалось не менее 1500 обломков, которые можно отследить, то есть они имеют размер 10 см и более.

Российские испытания напоминают запуск Китая в 2007 году, сказал на космической конференции Ascend заместитель командующего Космическим командованием США генерал-лейтенант Джон Шоу. Он напомнил, что не далее как на минувшей неделе МКС пришлось совершать маневр, чтобы избежать столкновения с обломками Fenyun 1C. Обломки российского запуска также «будут угрозой на долгие годы», – считает Шоу.

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод первой реакции ведущих военных СМИ США на испытание Россией противоспутникового оружия.