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В РИА «Новости» отмечают, что ряд европейских государств решили ввести дополнительные ограничения для граждан, которые не вакцинировались от коронавируса.

Первой на подобный шаг решилась Австрия. В ней локдаун для непривитых был введен уже 15 ноября. В настоящее время австрийцы, которые не имеют документов, подтверждающих вакцинацию или заражение COVID-19 в течение последних 6 месяцев, не могут покидать дом, не имея на то уважительной причины (работа, учеба, посещение больницы, покупка продуктов или лекарств, прогулка на свежем воздухе).

Затем схожее решение было принято правительством Чехии. В этой стране новые правила вступят в силу 22 ноября. Их действие планируют отменить только в феврале. Невакцинировавшиеся граждане не смогут посещать общественные места. Схожие меры будут скоро действовать в Словакии. Причиной введения локдауна является ухудшение эпидемиологической обстановки.

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