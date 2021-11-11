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Тьерри Мариани, депутат Европейского парламента из Франции, отметил, что прибытие в черноморскую акваторию натовских кораблей и их маневры возле морской базы РФ представляют собой явную провокацию.

Согласно его словам, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, и Энтони Блинкен, глава Госдепартамента, решили спровоцировать Россию, проводя военные учения с участием эсминца Porter и командного корабля Mount Whitney. Он добавил, что, если бы Москва отправила свои ВМС к берегам США и провела маневры рядом с Вашингтоном, то американские власти посчитали бы это новым карибским кризисом и начали готовиться к вооруженному конфликту.

При этом Мариани отметил, что, когда Блинкен называет РФ «главным врагом», то «это справедливое замечание». Член Европарламента уверен, что НАТО начала играть с огнем, желая показать свою полезность Соединенным Штатам. Это может в итоге привести к конфликту с российскими войсками.

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