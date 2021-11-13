Слухи и сообщения в социальных сетях об эшелонах с российскими танками, пушками и тяжелыми минометами деморализовали украинскую армию, сообщил портал Avia.Pro. Военнослужащие на хотят атаковать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, так как уверены, что Россия вмешается в конфликт.

По словам некоторых бойцов, они не хотят вступать в противостояние с армией РФ. Наличие танков в ее распоряжении позволит загнать ВСУ до Мариуполя, причем они даже не смогут оказать достойного сопротивления. Нескольких дней будет достаточно, чтобы полностью разгромить всю группировку сил Украины на Донбассе.

Напомним, что ранее бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил – Киев пойдет в наступление только в том случае, если будет уверен в невмешательстве России. Пока же он продолжит обстрелы населенных пунктов Донбасса с текущих позиций.