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Евросоюз требует у России представить подробную информацию о перемещениях войск на границах с Украиной. Информацию об этом представило издание Bloomberg.

По имеющимся в распоряжении журналистов данным, ЕС заинтересовался передвижениями войск на границе РФ с подачи Соединенных Штатов. Вашингтон заявил, что Москва готовит нападение на Украину, поэтому в Евросоюзе решили потребовать у России отчета.

Также в ЕС заявили, что перемещение российских войск и проблемы с мигрантами на границе Беларуси совершенно не связаны между собой, хотя Польша считает по другому. На днях премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий высказался в том духе, что РФ хочет изменить порядок в Европе и поэтому организовала мигрантский кризис. Одновременно с этим она якобы перемещает войска к украинским рубежам, что является частью того же плана.

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  • 11.11.2021
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