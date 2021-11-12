В издании «Интерфакс», сославшись на китайский Госкомитет здравоохранения, отметили, что в Даляне наблюдается увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно опубликованной китайским ведомством информации, вчера, 11 ноября, в данном населенном пункте было зафиксировано 52 новых инфицированных пациента. За день до этого медики подтвердили 21 заражение. В результате город был признан новым эпицентром болезни. Ранее им являлся Хэйхэ, который граничит с Благовещенском (РФ).

В приграничном городе темпы распространения коронавирусной инфекции получилось значительно снизить путем введения карантина. К примеру, было остановлено функционирование общественного транспорта, закрыты все организации, которые не требуются для жизнедеятельности поселения и ограничено движение авто.