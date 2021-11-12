Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как врачам удалось спасти певицу МакSим, которую ввели в медицинскую кому из-за сильного поражения лёгких.

По словам, Малышевой, спасение певицы можно назвать выдающейся работой врачей-реаниматологов, которые совершили прорыв в медицине. Ведущая отметила, что у МакSим было стопроцентное поражение лёгких, и её подключили к аппарату ЭКМО, так как самостоятельно лёгкие певицы не дышали. Врачи каждый день проводили консилиумы по состоянию её здоровья.

Малышева отметила, что в случае с МакSим врачи справились на «пять с плюсом» и продемонстрировали высочайший профессионализм.

В больницу МакSим попала летом вскоре после концерта. Отмечается, что она ещё перед концертом чувствовала себя плохо, но ПЦР-тест показал отрицательный результат, и певица решила выступать. Через несколько дней её состояние значительно ухудшилось.

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