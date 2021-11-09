читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» смогут поражать авианосцы Соединенных Штатов, находясь вне зоны досягаемости палубных самолетов американских ВМС, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что Россия уже разработала множество образцов оружия 6 и 7 поколений, к которым относятся лазерные комплексы «Пересвет», а также гиперзвуковые ракеты «Авангард», «Кинжал» и «Циркон». Из них самый большой интерес вызывают последние, которые не имеют аналогов в мире.

Сивков объяснил, что «Цирконы» предназначены для уничтожения надводных целей потенциального противника и устанавливаются на подводные лодки и корабли ВМФ РФ. Ракеты разгоняются до 8 Махов и могут преодолеть расстояние свыше 350 километров. В настоящий момент эта дистанция позволяет кораблям и субмаринам оставаться неуязвимыми для врага, однако после оснащения ВМС США боезарядами AGM-158 ситуация изменится.

Впрочем, это не мешает самой ракете «Циркон» легко преодолевать средства ПВО и ПРО потенциального противника. Большая скорость не дает возможность ее сбить, однако есть мизерный риск уничтожения боезаряда средствами радиоэлектронной борьбы.

Сивков напомнил, что ракеты «Циркон» будут приняты на вооружение уже в следующем году. И сразу после этого они изменят баланс сил в Мировом океане.

Вам может понравиться

Политолог Золотарев: Украинские олигархи хотят поменять Зеленского на Разумкова

Олигархическая верхушка Украины собирается поменять президента Владимира Зеленского на бывшего спикера ВРУ Дмитрия Разумкова, сообщил киевский политолог Андрей Золотарев. Он пояснил, что главная причина такой замены – это сплошные провалы

Некоторые россияне предпенсионного возраста могут уйти на досрочную пенсию

В ПФР по Карачаево-Черкесской республике рассказали, кто из россиян имеет право уйти на пенсию раньше срока. Уточняется, что речь идёт о людях, которые уже достигли предпенсионного возраста. Для того, чтобы
  • Анна
  • 09.11.2021
  • читать 1 минуту

Польские пограничники применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов

Иракские мигранты, которые сейчас находятся на границе Беларуси, попытались прорваться в Польшу, перерезав колючую проволоку. Однако европейское государство встретило их неприветливо. Портал Avia.Pro написал даже об открытии огня на поражение,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | город Мытищи: погода, 9 ноября – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 ноября – небольшая облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев: погода, 9 ноября – небольшой дождь, до 9 °C | Подольск: погода, 9 ноября – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 9 ноября – пасмурно, до 17 °C |