Гиперзвуковые ракеты «Циркон» смогут поражать авианосцы Соединенных Штатов, находясь вне зоны досягаемости палубных самолетов американских ВМС, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что Россия уже разработала множество образцов оружия 6 и 7 поколений, к которым относятся лазерные комплексы «Пересвет», а также гиперзвуковые ракеты «Авангард», «Кинжал» и «Циркон». Из них самый большой интерес вызывают последние, которые не имеют аналогов в мире.

Сивков объяснил, что «Цирконы» предназначены для уничтожения надводных целей потенциального противника и устанавливаются на подводные лодки и корабли ВМФ РФ. Ракеты разгоняются до 8 Махов и могут преодолеть расстояние свыше 350 километров. В настоящий момент эта дистанция позволяет кораблям и субмаринам оставаться неуязвимыми для врага, однако после оснащения ВМС США боезарядами AGM-158 ситуация изменится.

Впрочем, это не мешает самой ракете «Циркон» легко преодолевать средства ПВО и ПРО потенциального противника. Большая скорость не дает возможность ее сбить, однако есть мизерный риск уничтожения боезаряда средствами радиоэлектронной борьбы.

Сивков напомнил, что ракеты «Циркон» будут приняты на вооружение уже в следующем году. И сразу после этого они изменят баланс сил в Мировом океане.