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Военный эксперт Александр Ситников рассказал, что Россия превосходит США в сфере артиллерийских установок. Об этом рассказывает «Свободная пресса».

В публикации отмечается, что недавно два американских издания свои статьи посвятили артиллерийским системам. Речь идёт о таблоидах The National Interest и Military Watch.

По словам Ситникова, в сравнении гаубицы М777 с 152-мм «Коалицией-СВ», российская техника имеет явное превосходство. Однако созданная в России гаубица, как указали американские авторы, не способна справиться с южнокорейскими системами К9 Thunder. Но в статье, как заметил эксперт, не указывается, что российская гаубица имеет дальность поражения, которая на 30 километров больше, чем у корейской системы.

Также Ситников рассказал, что в США хотели создать пушку, которая будет способна дать отпор российским артиллерийским установкам. Они создали М777ER, удлинив пушку на 2,4 метра, в надежде, что за счёт этого снаряд сможет пролететь 70 километров. Однако снаряд пролетел чуть менее 40 километров.

Недавно авторы британского таблоида The Sun заявили, что если Россия и Китай углубят военное сотрудничество, то США и Европу ждёт крах. Как было отмечено, эти страны уже согласовали перспективы дальнейшего военного сотрудничества.

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