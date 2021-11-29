Если Россия и Китай будут углублять военное сотрудничество и объединятся, Соединенные Штаты и ЕС ждет катастрофа, пишет британский таблоид The Sun. Особенно сложно придется США, которые утратят свой статус гегемона на мировой геополитической арене.

Эксперт по России и научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс напомнила, что совсем недавно Китай и РФ согласовали перспективы дальнейшего военного сотрудничества. Соединенным Штатам, Британии и ЕС необходимо максимально серьезно отнестись к этому, так как объединившись, Москва и Пекин станут для них серьезной угрозой.

Вполне вероятно, отметила Соукинс, что Китай и РФ приняли решение объединить усилия из-за нескончаемых учений американских войск у границ обеих стран. Если они действительно будут эффективно сотрудничать, то США придется для их сдерживания обращаться за помощью к Европе.