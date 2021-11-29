читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если Россия и Китай будут углублять военное сотрудничество и объединятся, Соединенные Штаты и ЕС ждет катастрофа, пишет британский таблоид The Sun. Особенно сложно придется США, которые утратят свой статус гегемона на мировой геополитической арене.

Эксперт по России и научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс напомнила, что совсем недавно Китай и РФ согласовали перспективы дальнейшего военного сотрудничества. Соединенным Штатам, Британии и ЕС необходимо максимально серьезно отнестись к этому, так как объединившись, Москва и Пекин станут для них серьезной угрозой.

Вполне вероятно, отметила Соукинс, что Китай и РФ приняли решение объединить усилия из-за нескончаемых учений американских войск у границ обеих стран. Если они действительно будут эффективно сотрудничать, то США придется для их сдерживания обращаться за помощью к Европе.

Вам может понравиться

Украинский журналист Бутусов выстрелил из гаубицы по позициям ополчения ДНР и ЛНР

Журналист с Украины Юрий Бутусов нанес артиллерийский удар из гаубицы по неподконтрольным Киеву территориям Донбасса. По его словам, это «месть за голодомор и репрессии 30-х годов прошлого столетия». Стоит подчеркнуть,

В Defence24 рассказали о “слабом месте” ВДВ России

Всего около 100 военно-транспортных самолетов России не способны удовлетворить все потребности воздушно-десантных войск, пишет польский портал Defence24. Авторы отмечают, что такого количества транспортников с натяжкой хватит только три батальона. То

Сатановский: Методы Израиля помогут закрыть вопрос Донбасса быстро и без войны

Донбасс представляет собой лишь маленькую горячую точку на огромном поле боя в войне, которую Запад давно ведет против России. Поэтому нужно прекратить опасаться санкций и прочих проблем от США и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 ноября – пасмурно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 29 ноября – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 ноября – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 29 ноября – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 29 ноября – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 16 °C |