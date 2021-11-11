После позорного бегства из Афганистана Соединенным Штатам нужно как-то показывать миру, что они не совсем деградировали и все еще удерживают превосходство в воздушном пространстве. Поэтому они стали гораздо чаще отправлять к границам России свои самолеты-шпионы. Но это только одна из целей, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

Он напомнил, что помимо разведывательной авиации, США уже несколько раз присылали в Черноморский регион свои стратегические бомбардировщики B-52 и B-1B Lancer. Эти грозные воздушные машины должны демонстрировать России, что именно Соединенные Штаты остаются мировым гегемоном.

Наконец, все эти полеты у российских рубежей показывают Украине, что США о ней не забыли. Они поддерживают все сильнее разгорающееся пламя нацизма в сердцах украинских радикалов, чтобы они продолжали терроризировать Донбасс и не ослабляли давление на самопровозглашенные республики.

Разведка тоже занимает важное место в этом списке, так как полеты над Черным морем позволяют США отслеживать все события на Северном Кавказе и в Крыму.