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Зенитно-ракетный комплекс С-550, разработка которого ведется в России, станет логическим продолжением «Триумфа» с использованием технологий «Прометея», рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что ЗРК разрабатывается на замену С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф», которые созданы еще при СССР и, несмотря на свои все еще отличные возможности, являются морально устаревшими. Новый комплекс мог бы называться С-450, однако в нем конструкторы использовали лучшие технологические решения, отлично себя проявившие в С-500 «Прометей».

Так, он сможет поражать цели с расстояния до 600 километров, а также атаковать не только самолеты, вертолеты и БПЛА, но и баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты потенциального противника.

Напомним, что сейчас С-500 будут защищать границу воздушного пространства РФ вместе с «Триумфами». Каждый из этих комплексов планируется задействовать для решения собственных задач.

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