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Игорь Коротченко, эксперт в военной сфере, отметил, что Владимир Зеленский, украинский лидер, пошел на большой риск в попытке обострить ситуацию на территории Донбасса.

Согласно его словам, сейчас не одна лишь РФ принялась предостерегать главу украинского государства от поспешных шагов в отношении ЛДНР. К предостережениям также подключились Соединенные Штаты – они указали Зеленскому на красную линию, которую Украине лучше не переходить. Эксперт добавил, что Вашингтон и Киев наверняка тщательно следят за перемещениями российских войск, внимательно анализируя обстановку.

Ранее в СМИ сообщили о значительном увеличении уровня напряженности в Регионе. Ситуация стала ухудшаться еще в начале прошлого месяца, после того как Украина задержала Андрея Косяка, представителя ЛНР. В конце ноября стало известно о том, что украинские военные начали обстреливать из минометов Новую Марьевку. Был также задействован турецкий БПЛА Bayraktar TB2.

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