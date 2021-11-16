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Военно-морские операции, которые ВМС США анонсировали в акватории Черного моря, оказались не столько учениями и отработкой боевых действий, а разведкой и пиар-акцией, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Он пояснил, что Черноморский флот отслеживал все перемещения американских кораблей и не заметил каких-либо военных маневров. Можно было бы предположить, что они отрабатывали какие-то навыки скрытно, однако круглосуточное наблюдение исключает такую возможность.

Раньше США отслеживали действия на российской границе, но сейчас их целью было изучение кораблей Черноморского флота. Также Соединенные Штаты отправили свои суда, чтобы в очередной раз показать себя, продемонстрировать свою силу и мощь. Россия давно на такие пиар-ходы не реагирует, однако для Украины увидеть штабной корабль Шестого флота было настоящим чудом.

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