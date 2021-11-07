Зеленский строит и ремонтирует дороги для русских танков, заявил экс-посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый. По его словам, президент Украины зря выбрасывает деньги на свою программу по модернизации дорожной инфраструктуры, так как она продержится не больше двух-трех лет.

Дипломат рассказал, что часто ездит по Украине, заезжая даже в восточные области, и видит, что президент не держит слово. Зеленский якобы обещал, что дороги прослужат многие десятилетия, однако качество строительства находится на низком уровне. Уже через два года снова придется делать ремонт.

Но для российских танков эти дороги вполне подойдут, заявил Чалый. Он считает, что в ближайшие годы «Россия нападет» на Украину и по дорогам, которые строятся в рамках президентской программы, пойдут танки.

Чалый далеко не первый политик, прогнозирующий скорую войну Украины с Россией. В Москве на подобные пророчества отвечают, что не собираются на кого-либо нападать.