Игорь Смешко, экс-руководитель СБУ, объяснил, почему РФ не сможет победить в возможном вооруженном конфликте с Украиной.

Согласно его словам, он еще семь лет назад начал говорить о том, что проявив агрессию в отношении Киева, Москва в действительности подписала себе приговор, «открыв ящик Пандоры». Он добавил, что при всем желании 140 000 000 человек не смогут захватить 40 000 000. Россия может попытаться вторгнуться и оккупировать земли, однако ей потом не удастся найти выход из сложившейся ситуации.

Бывший глава СБУ отметил, что даже США, обладающим мощнейшей армией на планете, пришлось покинуть Афганистан, а СССР не удавалось победить украинских повстанцев до 1955 года. Поэтому Смешко считает, что у России не получится победить в этой войне. Он отметил, что в Кремле прекрасно «это понимают».