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Стремительное падение турецкой лиры стало результатом экспериментов президента страны Тайипа Эрдогана с ключевой ставкой. Он то и дело настаивал на ее снижении, называя свои действия «экономической войной за независимость». Но в итоге проиграл, уверены местные эксперты.

Напомним, что после снижения Центробанком Турции ключевой ставки до 15 процентов национальная валюта страны начала резкое падение. Она уже установила исторический антирекорд и продолжает снижаться по отношению к доллару.

Местные жители в столице Турции Анкаре, а также в Стамбуле и других мегаполисах начинают выходить на улицы и организовывать акции протеста против политики главы государства. Ранее сообщалось, что много людей продолжают поддерживать Эрдогана, несмотря на существенное снижение турецкой лиры.

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